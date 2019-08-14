成東鎰提親近的後輩：「在釜山拍攝時，泰亨、寶劍一起來了！敬秀去軍隊前也和趙寅成、李光洙一起見面了」
明星 2019年8月14日 星期三12:55 Yuan
成東鎰近日進行了電影《變身》的宣傳，接受了媒體的採訪。
他表示：「經常和後輩們一起喝酒，和我一起的朋友們人品都很好。我們這一代如果沒有喝酒，就不能對話了，最近的朋友們都會在咖啡廳聊天2～3小時，但我們這一代好像做不到。」
成東鎰也提到了親近的後輩們：「之前在釜山拍攝時，結束防彈少年團演唱會的泰亨（V）和寶劍一起到宿舍。那時候剛好是寶劍的生日，所以就一起在我的宿舍裡一起喝了紅酒。在敬秀（D.O.）去軍隊前，也和趙寅成、李光洙和高賢廷一起見面了。」
他和V一起拍攝過《花郎》；和朴寶劍合作過《請回答1988》；其他人則是《沒關係，是愛情啊》。之前到國外拍攝綜藝《改變課堂》時，遇到一位EXO和防彈少年團的小粉絲，他也秀了有D.O.的手機號碼，還和V進行了視訊通話。
被問道與後輩們親近的秘訣？成東鎰表示：「我不會對他們的演技進行指責，做得好就稱讚他們，像朋友一樣相處就行。」他也提到：「沒有像拍攝電影這麼幸福的工作了，因為是收了錢做自己喜歡的事，所以要真正開心去做才行。」
另外，電影《變身》由成東鎰、裴承佑主演，講述了惡魔變身為人潛入一個家庭而發生的恐怖故事，將在21日於韓國上映。
（圖：ACEMAKER MOVIEWORKS、tvN、推特＠BTS_twt@Twitter、IG@masijacoke850714、《變身》海報）
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