成东镒提亲近的后辈：「在釜山拍摄时，泰亨、宝剑一起来了！敬秀去军队前也和赵寅成、李光洙一起见面了」
明星 2019年8月14日 星期三12:55 Yuan
成东镒近日进行了电影《变身》的宣传，接受了媒体的采访。
他表示：「经常和后辈们一起喝酒，和我一起的朋友们人品都很好。我们这一代如果没有喝酒，就不能对话了，最近的朋友们都会在咖啡厅聊天2～3小时，但我们这一代好像做不到。」
成东镒也提到了亲近的后辈们：「之前在釜山拍摄时，结束防弹少年团演唱会的泰亨（V）和宝剑一起到宿舍。那时候刚好是宝剑的生日，所以就一起在我的宿舍里一起喝了红酒。在敬秀（D.O.）去军队前，也和赵寅成、李光洙和高贤廷一起见面了。」
他和V一起拍摄过《花郎》；和朴宝剑合作过《请回答1988》；其他人则是《没关系，是爱情啊》。之前到国外拍摄综艺《改变课堂》时，遇到一位EXO和防弹少年团的小粉丝，他也秀了有D.O.的手机号码，还和V进行了视讯通话。
被问道与后辈们亲近的秘诀？成东镒表示：「我不会对他们的演技进行指责，做得好就称赞他们，像朋友一样相处就行。」他也提到：「没有像拍摄电影这么幸福的工作了，因为是收了钱做自己喜欢的事，所以要真正开心去做才行。」
另外，电影《变身》由成东镒、裴承佑主演，讲述了恶魔变身为人潜入一个家庭而发生的恐怖故事，将在21日於韩国上映。
（图：ACEMAKER MOVIEWORKS、tvN、推特＠BTS_twt@Twitter、IG@masijacoke850714、《变身》海报）
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