這位暗黑系韓國超模結婚啦～♥ 這婚紗一般人都不敢選，也只有她能Hold住！

以獨特氣質稱霸韓國超模圈，更勇闖各大國際時裝周，站上過Chanel、Alexander Wang、Marc Jacobs、Mulberry等國際大牌T台的崔素拉結婚啦！（恭喜～）
崔素拉憑藉自身的努力和獨具個性色彩的風格橫掃了各大國際時裝周，是最受關注的韓國超模。 私下裡的姜素拉偏愛中性打扮，哥德式風格，帶著濃重的野性，滿臉寫著：離老娘遠點！ 也正是這股獨一無二的氣質讓她成為了不少秀場的常客。
最近崔素拉傳出了結婚的消息，甚至還有網民曬出了她的結婚照，這次果然還是酷酷的哥德式風格哦~
韓模特崔素拉透露減肥到極致的感受：「脫髮、潰瘍，全身出現臨近餓死的紅斑」
不同於一般女生或奢華、或仙氣、或典雅的白色婚紗、傳統韓服，崔素拉穿上了黑色的婚紗。 深V露肩直筒式連衣裙，沒有繁瑣的設計，突顯了她的鎖骨，裙擺上則繡著黑色與黃色的花，給沉悶的黑色帶去了一絲樂趣。 而黑色蕾絲絲襪+黑色厚底皮靴，將性感與個性完美結合，雖說是暗黑系「不良少女」風，卻因為黑色的頭紗，透著濃濃的少女味道。
崔素拉沒有奢華的配飾，脖子上只有一根黑色的Choker，披著一頭濃密的長直發，挽著新郎的胳膊，嘴角掛著甜蜜幸福的笑容。在一群身穿白衣的賓客中間，「黑」新娘姜素拉更為顯眼。
不少人知道崔素拉是因為她曾出演過PSY那首火遍全球的《江南STYLE》，她在裡面出演被PSY解開比基尼的女生~~
「圖：theqoo」
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