这位暗黑系韩国超模结婚啦～♥ 这婚纱一般人都不敢选，也只有她能Hold住！

以独特气质称霸韩国超模圈，更勇闯各大国际时装周，站上过Chanel、Alexander Wang、Marc Jacobs、Mulberry等国际大牌T台的崔素拉结婚啦！（恭喜～）
崔素拉凭藉自身的努力和独具个性色彩的风格横扫了各大国际时装周，是最受关注的韩国超模。 私下里的姜素拉偏爱中性打扮，哥德式风格，带著浓重的野性，满脸写著：离老娘远点！ 也正是这股独一无二的气质让她成为了不少秀场的常客。
最近崔素拉传出了结婚的消息，甚至还有网民晒出了她的结婚照，这次果然还是酷酷的哥德式风格哦~
韩模特崔素拉透露减肥到极致的感受：「脱发、溃疡，全身出现临近饿死的红斑」
不同於一般女生或奢华、或仙气、或典雅的白色婚纱、传统韩服，崔素拉穿上了黑色的婚纱。 深V露肩直筒式连衣裙，没有繁琐的设计，突显了她的锁骨，裙摆上则绣著黑色与黄色的花，给沉闷的黑色带去了一丝乐趣。 而黑色蕾丝丝袜+黑色厚底皮靴，将性感与个性完美结合，虽说是暗黑系「不良少女」风，却因为黑色的头纱，透著浓浓的少女味道。
崔素拉没有奢华的配饰，脖子上只有一根黑色的Choker，披著一头浓密的长直发，挽著新郎的胳膊，嘴角挂著甜蜜幸福的笑容。在一群身穿白衣的宾客中间，「黑」新娘姜素拉更为显眼。
不少人知道崔素拉是因为她曾出演过PSY那首火遍全球的《江南STYLE》，她在里面出演被PSY解开比基尼的女生~~
「图：theqoo」
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