BTS防彈少年團展強烈存在感 三專輯同登 Billboard 200 榜！
KPOP 2019年8月14日 星期三09:19 施乃琪
防彈少年團盤踞告示牌榜單早已不新鮮，不過最近一個月內，他們就兩度同時有三張專輯登上兩百強專輯榜 (Billboad 200)！
根據今天（14 日）最新公開了告示牌兩百強專輯榜單，防彈少年團專屬手遊的原聲帶〈BTS World〉帶頭拿下第 26 名，與一個月前首度上榜時相比已經上升了 46 個名次。
不僅如此，防彈少年團分別於去年 8 月和今年 4 月推出的舊專輯〈Love Yourself “結” Answer〉、〈Map of the Seoul: PERSONA〉，也各自拿下第 118 和 110 名，自 7 月 13 日後再度達成三張作品同時上榜的盛況。
另一方面，這週 Big Hit Entertainment 宣布防彈少年團將迎來的第一次正式的長假，Army 這段時間就好好回味他們出道六年來的作品吧！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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