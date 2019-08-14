BTS防弹少年团展强烈存在感 三专辑同登 Billboard 200 榜！
KPOP 2019年8月14日 星期三09:19 施乃琪
防弹少年团盘踞告示牌榜单早已不新鲜，不过最近一个月内，他们就两度同时有三张专辑登上两百强专辑榜 (Billboad 200)！
根据今天（14 日）最新公开了告示牌两百强专辑榜单，防弹少年团专属手游的原声带〈BTS World〉带头拿下第 26 名，与一个月前首度上榜时相比已经上升了 46 个名次。
不仅如此，防弹少年团分别於去年 8 月和今年 4 月推出的旧专辑〈Love Yourself “结” Answer〉、〈Map of the Seoul: PERSONA〉，也各自拿下第 118 和 110 名，自 7 月 13 日后再度达成三张作品同时上榜的盛况。
另一方面，这周 Big Hit Entertainment 宣布防弹少年团将迎来的第一次正式的长假，Army 这段时间就好好回味他们出道六年来的作品吧！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论