KangNam放棄日本國籍加入韓國籍！ 本月內提交申請書

據悉，KangNam已經獲得父母的支援，本月之內就會提交加入韓國籍的申請書。
KangNam的父親是日本人，母親是韓國人，他從去年底就開始準備加入韓國籍，最近就相關問題和父母討論完畢，也告訴了所屬社同事這一決定。
為了加入韓國籍，KangNam需要先準備好放棄日本國籍等相關檔，檔齊全後就提交加入韓國籍的申請書，預計會在本月之內提交。
KangNam曾多次表達對韓國的喜愛，也和家人商議了很多次。
同時，KangNam對檔審核後的歸化審查（筆試、面試等）也進行了準備。 他在韓國生活了許久，對韓國歷史、文化都有一定學習和了解，筆試方面應該不會有太大問題。
KangNam在2011年作為男團M.I.B成員出道，除了組合活動外還積極出演《我獨自生活》、《我去上學了》、《叢林的法則》等綜藝節目。 2017年所屬組合解散後，和trot歌手太珍兒一起發行了《長志記長》、《傳統市場》等單曲。
今年3月，KangNam與韓國知名速滑運動員李相花承認交往近半年，兩人是去年一起拍攝《叢林的法則》結緣。
（圖源：KangNam FB，KSD）
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