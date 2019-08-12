KangNam放弃日本国籍加入韩国籍！ 本月内提交申请书

据悉，KangNam已经获得父母的支援，本月之内就会提交加入韩国籍的申请书。
KangNam的父亲是日本人，母亲是韩国人，他从去年底就开始准备加入韩国籍，最近就相关问题和父母讨论完毕，也告诉了所属社同事这一决定。
为了加入韩国籍，KangNam需要先准备好放弃日本国籍等相关档，档齐全后就提交加入韩国籍的申请书，预计会在本月之内提交。
KangNam曾多次表达对韩国的喜爱，也和家人商议了很多次。
同时，KangNam对档审核后的归化审查（笔试、面试等）也进行了准备。 他在韩国生活了许久，对韩国历史、文化都有一定学习和了解，笔试方面应该不会有太大问题。
KangNam在2011年作为男团M.I.B成员出道，除了组合活动外还积极出演《我独自生活》、《我去上学了》、《丛林的法则》等综艺节目。 2017年所属组合解散后，和trot歌手太珍儿一起发行了《长志记长》、《传统市场》等单曲。
今年3月，KangNam与韩国知名速滑运动员李相花承认交往近半年，两人是去年一起拍摄《丛林的法则》结缘。
（图源：KangNam FB，KSD）
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