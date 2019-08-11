也太強！ NU'EST全員都是被星探發掘：REN被挖來的過程太爆笑了XD

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難怪有網友調侃說，Pledis只有星探在努力工作XD

JR

上學路上被星探發現！ 因為當時JR所處的地方是江陵一個並不繁華的社區，父母還以為遇到騙子，把星探打發走了XD不死心的星探回到首爾後第二天又返回江陵找他，還說夢到了JR，這次終於成功說服了JR的家人！



Aron

Aron原本住在美國，當時Pledis在美國LA舉辦選秀，星探在去現場的路上發現了Aron，強烈建議他參加選秀，結果Aron在選秀中獲得第一名！ 當時Aron已經獲得了紐約大學的錄取通知決定，毅然決定放棄讀大學，並說服父母，在不懂韓文的情況下前往韓國當練習生！



白虎

白虎在濟州島時聽說舉辦《Super Star K》的預選，覺得很新鮮就去看了，結果被Pledis的星探發現、問他有沒有去首爾當歌手的想法。 其實他本人也不知道自己會不會唱歌，然而去首爾後就當了主唱XD



黃旼炫

上學路上朋友說一起去吃烤雞肉串，黃旼炫一開始不想吃，但在朋友的堅持下還是去了，就在吃烤雞肉串的時候，被星探發現！



REN

在一個雨天參加其他公司的試鏡後回家的路上，被站在路對面的Pledis星探發現，星探扔掉手中的雨傘就跑過去說：「來當歌手吧！ 」REN回憶說，當時看到一個不認識的人扔掉雨傘跑過來，感覺相當可怕來的XD



感謝這位超努力又有慧眼的星探發現了NU’EST的五位成員啊！



（圖源：Pledis）

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