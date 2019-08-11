也太强！ NU'EST全员都是被星探发掘：REN被挖来的过程太爆笑了XD

难怪有网友调侃说，Pledis只有星探在努力工作XD
JR
上学路上被星探发现！ 因为当时JR所处的地方是江陵一个并不繁华的社区，父母还以为遇到骗子，把星探打发走了XD不死心的星探回到首尔后第二天又返回江陵找他，还说梦到了JR，这次终於成功说服了JR的家人！
Aron
Aron原本住在美国，当时Pledis在美国LA举办选秀，星探在去现场的路上发现了Aron，强烈建议他参加选秀，结果Aron在选秀中获得第一名！ 当时Aron已经获得了纽约大学的录取通知决定，毅然决定放弃读大学，并说服父母，在不懂韩文的情况下前往韩国当练习生！
白虎
白虎在济州岛时听说举办《Super Star K》的预选，觉得很新鲜就去看了，结果被Pledis的星探发现、问他有没有去首尔当歌手的想法。 其实他本人也不知道自己会不会唱歌，然而去首尔后就当了主唱XD
黄旼炫
上学路上朋友说一起去吃烤鸡肉串，黄旼炫一开始不想吃，但在朋友的坚持下还是去了，就在吃烤鸡肉串的时候，被星探发现！
REN
在一个雨天参加其他公司的试镜后回家的路上，被站在路对面的Pledis星探发现，星探扔掉手中的雨伞就跑过去说：「来当歌手吧！ 」REN回忆说，当时看到一个不认识的人扔掉雨伞跑过来，感觉相当可怕来的XD
感谢这位超努力又有慧眼的星探发现了NU’EST的五位成员啊！
（图源：Pledis）
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