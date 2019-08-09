【有片】論SUJU成員的「相愛相殺」！圭賢義氣應援厲旭的節目 卻在放送中爆料：「每天都只穿內褲在宿舍走來走去」
綜藝 2019年8月9日 星期五10:35 JiaJia
「隱密的心事」會互通，「隱密的東西」也一起看呢！（大笑） #SuperJunior #厲旭 #金厲旭 #圭賢 #曹圭賢
近期，Super Junior厲旭與Lovelyz柳洙正、權赫秀、KCM等人一起主持TV朝鮮音樂綜藝節目《小區專輯》。在上週六（3日）播出的第4集中，一行人來到厲旭的故鄉──仁川，而成員圭賢也特別前來應援，是該節目第一位嘉賓。
不愧是組合中為「主唱LINE」的兩人，大家都深陷於厲旭與圭賢的歌聲中！他們還合唱《和你一起》，互動相當有愛。
目前，厲旭與圭賢一起住在宿舍中。圭賢不改「毒舌」：「（厲旭）昨天也只穿內褲在家裡走來走去」，讓本人驚慌失措，而現場傳來陣陣笑聲。厲旭冷靜地解釋：「如此隱密的心事會互通，隱密的東西也會一起看～」再次引發爆笑。
在錄製的過程中，圭賢一直使用「放送語調」和厲旭說話，也讓厲旭不滿：「你在宿舍的時候根本不是這樣，就像在宿舍一樣吧！」圭賢則回擊：「那你也像在宿舍一樣，只穿內褲吧！」（這就是所謂的「兩敗俱傷」嗎？XD）
而厲旭從高處看到仁川美景，也忍不住高歌起來。圭賢又不滿了：「唱小聲一點吧，幹嘛唱這麼大聲。」厲旭我行我素，持續展現自己的好歌喉。圭賢忍不住自言自語：「這孩子好奇怪啊…」SUJU成員們的「相愛相殺」真的是看不膩XD
（圖片、影片來源：TV朝鮮《小區專輯》）
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