【有片】论SUJU成员的「相爱相杀」！圭贤义气应援厉旭的节目 却在放送中爆料：「每天都只穿内裤在宿舍走来走去」
综艺 2019年8月9日 星期五10:35 JiaJia
「隐密的心事」会互通，「隐密的东西」也一起看呢！（大笑） #SuperJunior #厉旭 #金厉旭 #圭贤 #曹圭贤
近期，Super Junior厉旭与Lovelyz柳洙正、权赫秀、KCM等人一起主持TV朝鲜音乐综艺节目《小区专辑》。在上周六（3日）播出的第4集中，一行人来到厉旭的故乡――仁川，而成员圭贤也特别前来应援，是该节目第一位嘉宾。
不愧是组合中为「主唱LINE」的两人，大家都深陷於厉旭与圭贤的歌声中！他们还合唱《和你一起》，互动相当有爱。
目前，厉旭与圭贤一起住在宿舍中。圭贤不改「毒舌」：「（厉旭）昨天也只穿内裤在家里走来走去」，让本人惊慌失措，而现场传来阵阵笑声。厉旭冷静地解释：「如此隐密的心事会互通，隐密的东西也会一起看～」再次引发爆笑。
在录制的过程中，圭贤一直使用「放送语调」和厉旭说话，也让厉旭不满：「你在宿舍的时候根本不是这样，就像在宿舍一样吧！」圭贤则回击：「那你也像在宿舍一样，只穿内裤吧！」（这就是所谓的「两败俱伤」吗？XD）
而厉旭从高处看到仁川美景，也忍不住高歌起来。圭贤又不满了：「唱小声一点吧，干嘛唱这么大声。」厉旭我行我素，持续展现自己的好歌喉。圭贤忍不住自言自语：「这孩子好奇怪啊…」SUJU成员们的「相爱相杀」真的是看不腻XD
（图片、影片来源：TV朝鲜《小区专辑》）
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