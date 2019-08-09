【《一日三餐》發佈會】李壽根、殷志源何時出發？羅PD：「《他們的冰島三餐》正在製作拍攝計畫」

【《一日三餐》發佈會】李壽根、殷志源何時出發？羅PD：「《他們的冰島三餐》正在製作拍攝計畫」

綜藝   2019年8月9日   星期五10:03   JiaJia   10

【多圖】廉晶雅、尹世雅、朴素丹於昨日（8日）出席tvN《一日三餐－山村篇》發佈會。而羅PD也親自回應關於李壽根與殷志源的「冰島行」，大家都非常好奇，究竟什麼時候可以看到他們出發啊～


由羅PD團隊製作、將於今日（9日）首播的tvN綜藝節目《一日三餐－山村篇》，為《一日三餐》系列節目首度製作成「女子篇」，出演者為廉晶雅、尹世雅和朴素丹。三位女演員都是首次出演藝能，令觀眾相當好奇。近期公開5分鐘預告影片，出演者們於昨日出席製作發佈會。




▲廉晶雅




▲尹世雅




▲朴素丹




▲廉晶雅、尹世雅和朴素丹


期間，羅PD提及李壽根與殷志源的「冰島行」。於上週終映的《姜食堂》中，李壽根與殷志源此前在《新西遊記》裡獲得的「獎品」都還沒有兌現。成員們紛紛表示，要在《一日三餐－山村篇》播出後再加播1至2分鐘關於兩人的「冰島行」，引發關注。

羅PD回應道：「《新西遊記)衍生篇正在製作拍攝計畫》、「若如同節目上所說，大約會在《一日三餐》第8集左右加播《他們的冰島三餐》。不過，這要和《一日三餐》出演者對話後才能慎重決定。如果他們同意了，那麼應該可以播出。」


【有片】《姜食堂3》一個月內必須出發！就算李壽根目前有8個節目 也難逃和殷志源一起的「冰島行」

（圖片來源：KSD、TVDaily、tvN）

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