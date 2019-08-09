【《一日三餐》发布会】李寿根、殷志源何时出发？罗PD：「《他们的冰岛三餐》正在制作拍摄计画」
综艺 2019年8月9日 星期五10:03 JiaJia
【多图】廉晶雅、尹世雅、朴素丹於昨日（8日）出席tvN《一日三餐－山村篇》发布会。而罗PD也亲自回应关於李寿根与殷志源的「冰岛行」，大家都非常好奇，究竟什么时候可以看到他们出发啊～
由罗PD团队制作、将於今日（9日）首播的tvN综艺节目《一日三餐－山村篇》，为《一日三餐》系列节目首度制作成「女子篇」，出演者为廉晶雅、尹世雅和朴素丹。三位女演员都是首次出演艺能，令观众相当好奇。近期公开5分钟预告影片，出演者们於昨日出席制作发布会。
▲廉晶雅
▲尹世雅
▲朴素丹
▲廉晶雅、尹世雅和朴素丹
期间，罗PD提及李寿根与殷志源的「冰岛行」。於上周终映的《姜食堂》中，李寿根与殷志源此前在《新西游记》里获得的「奖品」都还没有兑现。成员们纷纷表示，要在《一日三餐－山村篇》播出后再加播1至2分钟关於两人的「冰岛行」，引发关注。
罗PD回应道：「《新西游记)衍生篇正在制作拍摄计画》、「若如同节目上所说，大约会在《一日三餐》第8集左右加播《他们的冰岛三餐》。不过，这要和《一日三餐》出演者对话后才能慎重决定。如果他们同意了，那么应该可以播出。」
【有片】《姜食堂3》一个月内必须出发！就算李寿根目前有8个节目 也难逃和殷志源一起的「冰岛行」
（图片来源：KSD、TVDaily、tvN）
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