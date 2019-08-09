SM推超強男團Super M！全是熟臉，外貌實力並存：果然是花田SM♥

知名英文KPOP媒體人Jeff Benjamin公開了SM超級組合「Super M」的資訊。
8月8日，SM娛樂也正式發佈旗下藝人跨組合結成全新的男子團體Super M的消息。 李秀滿會長將「Super M」這個全新的男團稱為「K-POP復仇者聯盟」，預計將會於10月在美國正式出道，面對美國市場展開活動。
Super M雖然是新男團，但成員則是大家非常熟悉的男愛豆，包括了SHINee的泰民、EXO得KAI、伯賢、NCT的泰容、Mark，WayV（威神V）的Lucas（黃旭熙）、Ten（李永欽）7人組成。
Super M之所以被稱為「K-POP復仇者聯盟」，就意味著旗下每一位成員都實力超強。 SHINee從出道以來就憑藉出色的舞台實力獲得了巨大的關注，成員都是實力派，泰民更是唱跳俱佳，業務能力扎實。 而EXO伯賢和KAI一個是隊內主唱一個是主舞擔當，EXO更在全球範圍內享有堅實的粉絲群。 加上帥氣活力十足的師弟、NCT的泰容、Mark、Lucas和Ten，Super M可以說是集帥氣實力於一身，讓粉絲們十分期待。
「圖：theqoo」
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