SM推超强男团Super M！全是熟脸，外貌实力并存：果然是花田SM♥

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知名英文KPOP媒体人Jeff Benjamin公开了SM超级组合「Super M」的资讯。

8月8日，SM娱乐也正式发布旗下艺人跨组合结成全新的男子团体Super M的消息。 李秀满会长将「Super M」这个全新的男团称为「K-POP复仇者联盟」，预计将会於10月在美国正式出道，面对美国市场展开活动。



Super M虽然是新男团，但成员则是大家非常熟悉的男爱豆，包括了SHINee的泰民、EXO得KAI、伯贤、NCT的泰容、Mark，WayV（威神V）的Lucas（黄旭熙）、Ten（李永钦）7人组成。



Super M之所以被称为「K-POP复仇者联盟」，就意味著旗下每一位成员都实力超强。 SHINee从出道以来就凭藉出色的舞台实力获得了巨大的关注，成员都是实力派，泰民更是唱跳俱佳，业务能力扎实。 而EXO伯贤和KAI一个是队内主唱一个是主舞担当，EXO更在全球范围内享有坚实的粉丝群。 加上帅气活力十足的师弟、NCT的泰容、Mark、Lucas和Ten，Super M可以说是集帅气实力於一身，让粉丝们十分期待。



「图：theqoo」

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