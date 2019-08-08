【有片】《他人即地獄》曝首輪主預告：「變態牙醫」李棟旭這個笑容看怕了！

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2019年下半年最值得期待的電視劇《他人即地獄》開播在即，OCN公開了首個主預告片，毛骨悚然的感覺再次來襲。

尹宗佑（任時完 飾）正式入駐伊甸園考試院。 拖著旅行箱獨自一人來到考試院的宗佑對未來的生活充滿了嚮往，誰知道迎接他的卻是一群奇怪的租客。有人自甩耳光，，有人互毆，走在陰暗走廊裡的宗佑已經察覺了不妙。



鄰居們用怪異的眼光打量著宗佑，讓宗佑十分惱火，不滿吼道：「看什麼看？ 」鏡頭一轉，某個鄰居卻在身後藏了一把尖刀，他到底要幹什麼？



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劇迷們最關心的另一位男主角李棟旭也在預告片中登場，身為牙科醫生的徐文朝竟然也住在伊甸園考試院，他看著宗佑臉上浮現出一絲詭異的笑容，不知道在打什麼注意~



《他人即地獄》講述了開始在首爾的考試院生活的年輕人宗佑意外遭遇了他人製造的地獄的驚悚故事，將於8月31日開播。



「圖：YouTube」

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