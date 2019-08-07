《新入史官丘海昤》佳績不斷　收視率、話題性雙雙奪冠！

《新入史官丘海昤》佳績不斷　收視率、話題性雙雙奪冠！

韓劇   2019年8月7日   星期三10:26   施乃琪   1

由申世炅（申世景）和車銀優主演的《新入史官丘海昤》播出三週來收視率持續上升，而且今天除了播出最新內容，還有尹美萊唱的最新 OST！

MBC 水木劇《新入史官丘海昤》在開播當週就拿下同時段的收視冠軍，在最近 Good Data Corporation 公布的 8 月第一週電視節目話題性調查中，《新入史官丘海昤》也以 32.6% 的佔有率擊敗同時段對手，拿下了壓倒性勝利。

不僅如此，在上週（1 日）播出的第 12 集，也以全國 6.9% 的收視率刷新了《新入史官丘海昤》自身播出以來的最佳紀錄，每週都有令人期待的進展。

而今天晚上除了要準時鎖定第 13 集外，久違地與電視劇合作的尹美萊更將搶先在韓國間六點公開最新 OST “My Dream”。這首歌以鋼琴和弦樂為主軸，襯托著尹美萊宛如說話般觸及心底的真誠歌聲，詮釋出劇中兩位主角對彼此的心意！


（照片來源：MBC）

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