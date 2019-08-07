《新入史官丘海昤》佳绩不断 收视率、话题性双双夺冠！
韩剧 2019年8月7日 星期三10:26 施乃琪
由申世炅（申世景）和车银优主演的《新入史官丘海昤》播出三周来收视率持续上升，而且今天除了播出最新内容，还有尹美莱唱的最新 OST！
MBC 水木剧《新入史官丘海昤》在开播当周就拿下同时段的收视冠军，在最近 Good Data Corporation 公布的 8 月第一周电视节目话题性调查中，《新入史官丘海昤》也以 32.6% 的占有率击败同时段对手，拿下了压倒性胜利。
不仅如此，在上周（1 日）播出的第 12 集，也以全国 6.9% 的收视率刷新了《新入史官丘海昤》自身播出以来的最佳纪录，每周都有令人期待的进展。
而今天晚上除了要准时锁定第 13 集外，久违地与电视剧合作的尹美莱更将抢先在韩国间六点公开最新 OST “My Dream”。这首歌以钢琴和弦乐为主轴，衬托著尹美莱宛如说话般触及心底的真诚歌声，诠释出剧中两位主角对彼此的心意！
（照片来源：MBC）
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