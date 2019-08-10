国际影后Angelina Jolie大儿子前往韩国留学：选择「SKY」之一的延世攻读生物化学！

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好莱坞影星Angelina Jolie安吉丽娜・朱莉的大儿子Maddox麦铎斯将进入韩国延世大学学习生物化学。

延世大学与首尔大学、高丽大学合称为「SKY」，是韩国著名大学学府之一，考生成绩至少排名前1%才有可能录取。今年9月Angelina Jolie第一个儿子就要正式开始自己的大学生活了，也算是很给妈妈争气，为弟妹们做了好榜样。



而去年11月，Angelina Jolie以联合国难民总署(UNHCR)特使身分访问韩国期间，曾与Maddox一起参观了延世大学。 据悉，即将18岁的Maddox其实被多家大学录取，但最终选择前往延世大学就读。 过去一段时间里，Maddox每周都要补习韩国语数小时，为前往韩国留学做准备。



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延世大学方面也作出回应，称很荣幸Maddox能够选择在延世就读，今后的课程因为多为英语授课，相信他在学习上不会有太多的困难。

作为家中年龄最大的孩子，Maddox将於8末开始在韩国的大学生活。有消息称，Angelina Jolie和其他望子成龙的父母一样，将亲自陪他前往学校，帮助他准备开始留学生涯。

「图：NATE」

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