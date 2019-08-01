MOMOLAND 妍雨正式躍上小螢幕　將演出《很便宜，千里馬超市》！

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改編自同名網漫的《很便宜，千里馬超市》備受網友期待，而除了日前公布的五位主角，MOMOLAND 的妍雨也確定會演出！

MLD Entertainment 今天（1 日）透露妍雨確定將加入 tvN 新電視劇《很便宜，千里馬超市》演出陣容，飾演大馬集團的專務董事權英久（朴浩山 飾）的女兒權志娜。

《千里馬超市》改編自同名網路漫畫，是一齣融入人性趣味的喜劇。劇情背景設定在員工比顧客更大牌的千里馬超市內，自好大學畢業、誤入公司的新職員陰錯陽差當上店長，一心想讓荒腔走板的超市起死回生，於是和疑似只想葬送超市的社長開始拼死對抗。

妍雨飾演的權志娜因想在千里馬超市工作，而拜託父親幫忙並成功實現心願。她在劇中將和被稱為「千里馬超市的黑魔女」的鄭惠城為了店長文碩久（李東輝 飾）而爭風吃醋。

去年妍雨曾在《偉大的又或者》中登場帶來特別演出，而《很便宜，千里馬超市》則是她首度正式參演的電視劇，喜歡她的話別忘了繼續關注預定於 9 月開張的千里馬超市囉！



（照片來源：MLD Entertainment、TVDaily）

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