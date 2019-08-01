MOMOLAND 妍雨正式跃上小萤幕 将演出《很便宜，千里马超市》！
韩剧 2019年8月1日 星期四13:40 施乃琪
改编自同名网漫的《很便宜，千里马超市》备受网友期待，而除了日前公布的五位主角，MOMOLAND 的妍雨也确定会演出！
MLD Entertainment 今天（1 日）透露妍雨确定将加入 tvN 新电视剧《很便宜，千里马超市》演出阵容，饰演大马集团的专务董事权英久（朴浩山 饰）的女儿权志娜。
《千里马超市》改编自同名网路漫画，是一出融入人性趣味的喜剧。剧情背景设定在员工比顾客更大牌的千里马超市内，自好大学毕业、误入公司的新职员阴错阳差当上店长，一心想让荒腔走板的超市起死回生，於是和疑似只想葬送超市的社长开始拼死对抗。
妍雨饰演的权志娜因想在千里马超市工作，而拜托父亲帮忙并成功实现心愿。她在剧中将和被称为「千里马超市的黑魔女」的郑惠城为了店长文硕久（李东辉 饰）而争风吃醋。
去年妍雨曾在《伟大的又或者》中登场带来特别演出，而《很便宜，千里马超市》则是她首度正式参演的电视剧，喜欢她的话别忘了继续关注预定於 9 月开张的千里马超市罗！
（照片来源：MLD Entertainment、TVDaily）
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