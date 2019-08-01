Heize是孝順女！成名後給父母買房、辦卡、生活費全包

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養出Heize這樣的女兒真是很有福啦！

歌手Heize在2017年推出《You, Clouds, Rain》一炮而紅，近日做客SBS Power FM電臺節目《崔化精的POWER TIME》時聊到這期間的生活，令人感慨良多。

DJ崔化精說：「上一次來這裡還是2017年，變美了好多哦。 」Heize說：「能在獲得好成績之後再次見面感到更加感激了。 」

有聽眾問：「給父母的禮物裡最讓你感到欣慰的是什麼？ 」Heize思考了一下之後說：「不知道這能不能說。 給父母買了房子，給他們生活費。 」據悉還給每個家人都辦了個人信用卡！ Heize表示：「想為家人做這些事，希望他們不要因為錢而煩惱。 」真的太暖、太有孝心啦~



Heize每次推出新歌都反響爆棚，是不折不扣的「音源女王」，而她每次有了收入都會拿去報答一直信任和支援自己的父母。

其實Heize在很多首歌裡都提到過孝心的話題，包括《Don’t Know You》、《SHE’S FINE》等等。 網友們紛紛表示：「Heize的父母一定很為這個女兒自豪」、「Heize太帥了，以後也走花路吧！ 」



此外，Heize還在節目中透露了在明年舉辦演唱會的想法，讓歌迷們相當期待，Heize今後也繼續加油吧！



（圖源：IG@heizeheize、1077power，《崔化精的POWER TIME》截圖）

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