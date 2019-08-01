Heize是孝顺女！成名后给父母买房、办卡、生活费全包

养出Heize这样的女儿真是很有福啦！
歌手Heize在2017年推出《You, Clouds, Rain》一炮而红，近日做客SBS Power FM电台节目《崔化精的POWER TIME》时聊到这期间的生活，令人感慨良多。
DJ崔化精说：「上一次来这里还是2017年，变美了好多哦。 」Heize说：「能在获得好成绩之后再次见面感到更加感激了。 」
有听众问：「给父母的礼物里最让你感到欣慰的是什么？ 」Heize思考了一下之后说：「不知道这能不能说。 给父母买了房子，给他们生活费。 」据悉还给每个家人都办了个人信用卡！ Heize表示：「想为家人做这些事，希望他们不要因为钱而烦恼。 」真的太暖、太有孝心啦~
Heize每次推出新歌都反响爆棚，是不折不扣的「音源女王」，而她每次有了收入都会拿去报答一直信任和支援自己的父母。
其实Heize在很多首歌里都提到过孝心的话题，包括《Don’t Know You》、《SHE’S FINE》等等。 网友们纷纷表示：「Heize的父母一定很为这个女儿自豪」、「Heize太帅了，以后也走花路吧！ 」
此外，Heize还在节目中透露了在明年举办演唱会的想法，让歌迷们相当期待，Heize今后也继续加油吧！
（图源：IG@heizeheize、1077power，《崔化精的POWER TIME》截图）
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