韩国IG上热门新泡面：3分钟让你吃上一碗蔘鸡汤！ Red Velvet Irene新发型再一次证明了逆天等级的颜值♥ 空气刘海又要翻红了～ Heize是孝顺女！成名后给父母买房、办卡、生活费全包 BTS金泰亨(V)为演员哥哥们「朴叙俊&崔宇植」应援：辛苦啦～！歌手演员们 大力挥开溽暑 SEVENTEEN 最新主打歌气势十足！ 【不定时更新！】８月份有谁会来港跟大家见面呢？ 张东健♥高小英结婚10年依旧如热恋！但网民的关注点却都在男神的头上...

养出Heize这样的女儿真是很有福啦！

歌手Heize在2017年推出《You, Clouds, Rain》一炮而红，近日做客SBS Power FM电台节目《崔化精的POWER TIME》时聊到这期间的生活，令人感慨良多。

DJ崔化精说：「上一次来这里还是2017年，变美了好多哦。 」Heize说：「能在获得好成绩之后再次见面感到更加感激了。 」

有听众问：「给父母的礼物里最让你感到欣慰的是什么？ 」Heize思考了一下之后说：「不知道这能不能说。 给父母买了房子，给他们生活费。 」据悉还给每个家人都办了个人信用卡！ Heize表示：「想为家人做这些事，希望他们不要因为钱而烦恼。 」真的太暖、太有孝心啦~



Heize每次推出新歌都反响爆棚，是不折不扣的「音源女王」，而她每次有了收入都会拿去报答一直信任和支援自己的父母。

其实Heize在很多首歌里都提到过孝心的话题，包括《Don’t Know You》、《SHE’S FINE》等等。 网友们纷纷表示：「Heize的父母一定很为这个女儿自豪」、「Heize太帅了，以后也走花路吧！ 」



此外，Heize还在节目中透露了在明年举办演唱会的想法，让歌迷们相当期待，Heize今后也继续加油吧！



（图源：IG@heizeheize、1077power，《崔化精的POWER TIME》截图）

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