BLACKPINK 再创韩团新纪录　〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破九亿

不过一年多前，BLACKPINK 以 “DDU-DU DDU-DU” 作为首张专辑的主打歌并掀起热烈回响，如今这首歌的 MV 观看次数更已跨越九亿大关！
昨天（30 日）晚间八点半左右，YG Entertainment 宣布 BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” 官方 MV 观看次数突破九亿大关，不仅在韩国内遥遥领先所有偶像团体，放眼韩国乐坛也仅次於 PSY 早已迈入十位数的「江南 Style」和 “Gentleman”。
“DDU-DU DDU-DU” 收录在 BLACKPINK 出道近两年才终於发行的首张迷你专辑〈Square Up〉中，照例由 Teddy 操刀制作，於 2018 年 6月推出后在美国获得尤为热烈的回响，而 BLACKPINK 也因此首度打入告示牌百大单曲榜，以及英国、加拿大的代表性榜单，
除了音源成绩傲人，“DDU-DU DDU-DU” 的 MV 观看次数也持续迅速飙升，公开当天就吸引超过 3500 万人次观看，不仅刷新 YouTube MV 24 小时内累积观看次数的纪录，当年底也入选全球十大夏日歌曲。
另一方面，BLACKPINK 日前甫结束世界巡回演唱会，并将於 8 月 8 日出道满三周年当天推出首尔场演出的实况 DVD！
（照片与影片来源：YG Entertainemnt）
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