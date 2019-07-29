13 人画报全到齐 SEVENTEEN 回归倒数一周！
KPOP 2019年7月29日 星期一14:05 施乃琪
再过一周 SEVENTEEN 就要带著新单曲回归，光看画报就能感受到满满的清爽夏季魅力！
Pledis Entertainment 上周接连公开 SEVENTEEN 每位成员的最新概念照后，今天（29 日）也释出了全员大合照。这次 13 人从发色造型到服饰都十分缤纷，在诠释夏日风情的同时也不失 SEVENTEEN 的独特性。
上周 SEVENTEEN 分两天释出所有成员的个人照，以蓝色为基调的画面加入布幔、或打上水波般的照明，令人联想起感性而梦幻的海底世界。另一方面，SEVENTEEN 释出的预告片又呈现出截然不同的氛围，令粉丝更加好奇新单曲的风格。
而在发行新单曲后，月底 SEVENTEEN 也将连续三天在首尔的奥林匹克体操竞技场开唱，为世界巡回演唱《Ode to You》揭开序幕，期待他们的活跃活动！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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