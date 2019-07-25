新劇《讓我聆聽你的歌》公開延宇振&金世正官方海報，懸疑浪漫喜劇八月初登場！
韓劇 2019年7月25日 星期四12:43 MiJimin
殺人事件&音樂&浪漫喜劇，到底會怎麼呈現好好奇喔～！XD（主演陣容感覺很不錯）
KBS全新月火劇《讓我聆聽你的歌》（每週一、二播出）近期公開了主演延宇振、金世正、宋再臨、朴芝妍的官方海報與劇照。
《讓我聆聽你的歌》講述失去發生殺人案件「那天」全部記憶的女孩，只有在聆聽五音不全的歌曲才能入睡，遇到奇怪的音痴男後，重新找回遺失真相的神祕浪漫喜劇。
延宇振飾演神秘的音癡兼職生－張允，以「客座鋼琴手」的身份特別加入管弦樂隊，為了治療女主的失眠兼職負責「晚間呼叫服務」。
金世正飾演沒有什麼資歷、待業中的定音鼓手－洪伊英，性格單純、愛情至上，只有在聆聽五音不全的歌曲才能入睡。
之前公開過失眠的金世正海報也超可愛的～！
宋再臨飾演音樂學院助理教授、市立交響樂團指揮－南柱莞，充滿藝術家氣質、古怪而迷人；朴芝妍飾演天賦異稟的管弦樂隊第二提琴手－河恩珠，性格高冷，散發優雅魅惑的女性美，是女主的同學。
《讓我聆聽你的歌》由《匹諾曹的鼻子》李貞美導演，《明天也晴朗》金敏珠編劇合作，即將在8月5日正式首播。
▼兩版預告：
（圖自：官方劇照）
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