新剧《让我聆听你的歌》公开延宇振&金世正官方海报，悬疑浪漫喜剧八月初登场！
韩剧 2019年7月25日 星期四12:43 MiJimin
杀人事件&音乐&浪漫喜剧，到底会怎么呈现好好奇喔～！XD（主演阵容感觉很不错）
KBS全新月火剧《让我聆听你的歌》（每周一、二播出）近期公开了主演延宇振、金世正、宋再临、朴芝妍的官方海报与剧照。
《让我聆听你的歌》讲述失去发生杀人案件「那天」全部记忆的女孩，只有在聆听五音不全的歌曲才能入睡，遇到奇怪的音痴男后，重新找回遗失真相的神秘浪漫喜剧。
延宇振饰演神秘的音痴兼职生－张允，以「客座钢琴手」的身份特别加入管弦乐队，为了治疗女主的失眠兼职负责「晚间呼叫服务」。
金世正饰演没有什么资历、待业中的定音鼓手－洪伊英，性格单纯、爱情至上，只有在聆听五音不全的歌曲才能入睡。
之前公开过失眠的金世正海报也超可爱的～！
宋再临饰演音乐学院助理教授、市立交响乐团指挥－南柱莞，充满艺术家气质、古怪而迷人；朴芝妍饰演天赋异禀的管弦乐队第二提琴手－河恩珠，性格高冷，散发优雅魅惑的女性美，是女主的同学。
《让我聆听你的歌》由《匹诺曹的鼻子》李贞美导演，《明天也晴朗》金敏珠编剧合作，即将在8月5日正式首播。
▼两版预告：
（图自：官方剧照）
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