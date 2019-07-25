「手伸進男偶像褲子裡！？」《Produce 101》第二季2名練習生慘遭女社長性騷擾！

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現場受害人一共有6名，全都是該公司旗下的男偶像，真不懂這位女社長當著女兒的面怎麼能做出這種事啊！

本月12日，首爾江南員警署以違反性暴力犯罪相關條例的嫌疑，將某企劃社代表A某及其妹妹B某以起訴意見送交檢察廳。

A某和B某就是今年初喧囂一時的「男愛豆性醜行事件」主角。 2018年9月，該所屬社某男團正式出道前在日本進行了一個月的演出，結束後一行人在東京新大久保韓人村一家壽司店進行聚餐，席間A某和B某在未經對方同意的情況下觸摸了男團成員的身體。 當時還有2名未成年成員在場，據悉這2位成員沒有受到性騷擾。



起訴人表示，6名受害者都是該公司的男團成員，其中2人還參加過《Produce 101》第二季。 據悉當時會長的女兒也在場，還曾勸阻說「媽媽住手吧」。

受害成員在今年初提交了起訴狀，並在接受KBS2《演藝家仲介》採訪時透露：「（對方）觸摸（我的）大腿，手伸到褲子裡來，一直到性器官的位置。 （女代表）坐在我膝蓋上、摟著我的肩膀，說要喝交杯酒，把我們當做陪酒女一樣。 因為遭到精神衝擊，正在接受精神科治療。 」



然而，該企劃社曾反駁說絕無此事，稱當時是在開放空間聚餐、周圍有很多人，還提交了現場照片作為證據，服務人員也一直過來送餐，而且女兒和侄子也在場，不可能觸碰什麼私密部位。



受害成員表示：「因為遭到性騷擾，感受到了性羞恥感和人格侮辱感。 」據悉，受害成員已經向首爾中央地方法院申請終止專屬合約。

從江南警署將案件送交檢察廳的決定來看，事件極有可能是真的……如果是的話，真的太心疼這些一心追夢卻慘遭鹹豬手的孩子們啊~T^T

（圖源：Mnet，《演藝家中介》，網路）

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