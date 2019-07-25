「手伸进男偶像裤子里！？」《Produce 101》第二季2名练习生惨遭女社长性骚扰！

现场受害人一共有6名，全都是该公司旗下的男偶像，真不懂这位女社长当著女儿的面怎么能做出这种事啊！
本月12日，首尔江南员警署以违反性暴力犯罪相关条例的嫌疑，将某企划社代表A某及其妹妹B某以起诉意见送交检察厅。
A某和B某就是今年初喧嚣一时的「男爱豆性丑行事件」主角。 2018年9月，该所属社某男团正式出道前在日本进行了一个月的演出，结束后一行人在东京新大久保韩人村一家寿司店进行聚餐，席间A某和B某在未经对方同意的情况下触摸了男团成员的身体。 当时还有2名未成年成员在场，据悉这2位成员没有受到性骚扰。
起诉人表示，6名受害者都是该公司的男团成员，其中2人还参加过《Produce 101》第二季。 据悉当时会长的女儿也在场，还曾劝阻说「妈妈住手吧」。
受害成员在今年初提交了起诉状，并在接受KBS2《演艺家仲介》采访时透露：「（对方）触摸（我的）大腿，手伸到裤子里来，一直到性器官的位置。 （女代表）坐在我膝盖上、搂著我的肩膀，说要喝交杯酒，把我们当做陪酒女一样。 因为遭到精神冲击，正在接受精神科治疗。 」
然而，该企划社曾反驳说绝无此事，称当时是在开放空间聚餐、周围有很多人，还提交了现场照片作为证据，服务人员也一直过来送餐，而且女儿和侄子也在场，不可能触碰什么私密部位。
受害成员表示：「因为遭到性骚扰，感受到了性羞耻感和人格侮辱感。 」据悉，受害成员已经向首尔中央地方法院申请终止专属合约。
从江南警署将案件送交检察厅的决定来看，事件极有可能是真的……如果是的话，真的太心疼这些一心追梦却惨遭咸猪手的孩子们啊~T^T
（图源：Mnet，《演艺家中介》，网路）
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