朴有天低调开通个人IG帐号 分享平凡日常 李善均、郑丽媛确定合作JTBC新剧《检察官内战》，变身地方平凡检察官～！ 方容国8月1日入伍 7月31日发表新曲《Orange Drive》 没点技能都不好意思追星了！金手粉丝打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100% 【旅游资讯】首尔植物园夜间开放！ 梦幻灯光&音乐伴随芬多精漫步~ 这个阵容可以直接起飞了！ 赵寅成&裴成佑有望加盟《没关系，是爱情啊》卢熙京新剧 韩国电影院MEGABOX的《狮子王》周边：会不会太精美了？ 刘彩英去世5年忌日...丈夫PO文令人心碎：「多希望日历上没有这一天」 终於等到这一天！DAY6 获得出道后首座音乐节目奖杯 宋慧乔为什么离婚后总被媒体黑？全网狂批「公主病」：而事实真的不是这样！ [图多]连后脑勺都帅 ! 代言妖精李敏镐幕后照片公开 太养眼！从泫雅的比基尼到ROSE的高腰泳衣：来看看今年大势的泳衣款式吧～ 李鎭赫亲自预告见面会日期 只剩不到 20 天！ 「手伸进男偶像裤子里！？」《Produce 101》第二季2名练习生惨遭女社长性骚扰！

现场受害人一共有6名，全都是该公司旗下的男偶像，真不懂这位女社长当著女儿的面怎么能做出这种事啊！

本月12日，首尔江南员警署以违反性暴力犯罪相关条例的嫌疑，将某企划社代表A某及其妹妹B某以起诉意见送交检察厅。

A某和B某就是今年初喧嚣一时的「男爱豆性丑行事件」主角。 2018年9月，该所属社某男团正式出道前在日本进行了一个月的演出，结束后一行人在东京新大久保韩人村一家寿司店进行聚餐，席间A某和B某在未经对方同意的情况下触摸了男团成员的身体。 当时还有2名未成年成员在场，据悉这2位成员没有受到性骚扰。



起诉人表示，6名受害者都是该公司的男团成员，其中2人还参加过《Produce 101》第二季。 据悉当时会长的女儿也在场，还曾劝阻说「妈妈住手吧」。

受害成员在今年初提交了起诉状，并在接受KBS2《演艺家仲介》采访时透露：「（对方）触摸（我的）大腿，手伸到裤子里来，一直到性器官的位置。 （女代表）坐在我膝盖上、搂著我的肩膀，说要喝交杯酒，把我们当做陪酒女一样。 因为遭到精神冲击，正在接受精神科治疗。 」



然而，该企划社曾反驳说绝无此事，称当时是在开放空间聚餐、周围有很多人，还提交了现场照片作为证据，服务人员也一直过来送餐，而且女儿和侄子也在场，不可能触碰什么私密部位。



受害成员表示：「因为遭到性骚扰，感受到了性羞耻感和人格侮辱感。 」据悉，受害成员已经向首尔中央地方法院申请终止专属合约。

从江南警署将案件送交检察厅的决定来看，事件极有可能是真的……如果是的话，真的太心疼这些一心追梦却惨遭咸猪手的孩子们啊~T^T

（图源：Mnet，《演艺家中介》，网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻