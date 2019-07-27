恭喜成勛有了新的「家人」！ 低調救助遺棄犬後決定帶牠回家♥

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本月22日，韓國一家致力於救助遺棄犬的公益組織Youumbba在IG上分享了演員成勛為患病的幼犬擔任中途照護，最終將它領養回家的經過。

這只名叫Yang-Yi的狗狗剛剛獲得救助時患有致死率極高的犬瘟熱（麻疹），命懸一線，在志工們的幫助下才得以住院治療，出院後則在中途照護者的幫助 下定期回到醫院繼續接受救治。



而當時為Yang-Yi擔任中途照護的，就是演員成勛。

在成勛的悉心照料和持續的治療下，Yang-Yi的犬瘟熱已經痊癒，但留下了肢體抽動的後遺症。



Youumbba表示：「這段時間在Yang-Yi身邊擔任保護者指責的中途照護者，現在承諾讓Yang-Yi成為自己真正的家人。 他為Yang-Yi做了很多功課、積累了很多知識，盡最大的努力讓Yang-Yi沒有哪怕一點點的不舒服和害怕，並承諾會把它養育成一個可愛的女兒。 真心感謝這位犬主。 」隨後tag了成勛的帳號。

同時Po出的照片中，成勛為了和Yang-Yi拉近距離跟它一起坐在籠子裡，這畫面真的很暖心~



Youumbba還表示：「從第一次見面到臨時照護期間關於Yang-Yi進行溝通時，都讓人覺得（成勛）非常了解狗狗的習性， 簡直以為他的職業就是訓犬師。 」看來Yang-Yi跟他回家之後也有福了！

恭喜成勛有了新的家人，也祝福這一對「父女」生活得開開心心啊~❤（有時間也多PO一點女兒的照片吧XD）



（圖源：KSD，IG@youumbba，成勛FB）

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