EXO-SC 終於出道 立刻征服 46 國 iTunes 榜首！
KPOP 2019年7月23日 星期二12:55 施乃琪
經過一個週末的 EXO 演唱會，粉絲對世勳和燦烈組成的 EXO-SC 已經期待不已。兩人在昨天正式出道後，果然也立刻獲得好成績！
EXO-SC 於 22 日傍晚發行了首張迷你專輯〈What a Life〉，接著便陸續登上台灣、泰國、越南、印尼、新加坡、柬埔寨、馬來西亞、法國、波蘭、瑞典、芬蘭、俄國、埃及、約旦、秘魯、沙烏地阿拉伯⋯⋯等 46 個國家的 iTunes Top Albums Charts 第一名。
除此之外，EXO-SC 也在中國的 QQ 音樂專輯榜拿下第一名，在國內的 HOTTRACKS、Synnara、Yes24⋯⋯等代表性網站上也同樣榮登當日銷量冠軍寶座。
〈What a Life〉收錄了三首主打歌，包括同名歌曲、”Just Us 2” 和 “Closer to You”，以及兩人聯手創作的 “Roller Coaster”、「夢」以及「線」共六首歌曲。由於先前已經在演唱會上搶先公開表演過，粉絲也因此更期待正式音源和 MV。
看過帥氣的 MV 以後，最後就來看看世勳和燦烈在美國洛杉磯拍攝時的幕後花絮吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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