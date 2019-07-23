EXO-SC 终於出道 立刻征服 46 国 iTunes 榜首！
KPOP 2019年7月23日 星期二12:55 施乃琪
经过一个周末的 EXO 演唱会，粉丝对世勋和灿烈组成的 EXO-SC 已经期待不已。两人在昨天正式出道后，果然也立刻获得好成绩！
EXO-SC 於 22 日傍晚发行了首张迷你专辑〈What a Life〉，接著便陆续登上台湾、泰国、越南、印尼、新加坡、柬埔寨、马来西亚、法国、波兰、瑞典、芬兰、俄国、埃及、约旦、秘鲁、沙乌地阿拉伯⋯⋯等 46 个国家的 iTunes Top Albums Charts 第一名。
除此之外，EXO-SC 也在中国的 QQ 音乐专辑榜拿下第一名，在国内的 HOTTRACKS、Synnara、Yes24⋯⋯等代表性网站上也同样荣登当日销量冠军宝座。
〈What a Life〉收录了三首主打歌，包括同名歌曲、”Just Us 2” 和 “Closer to You”，以及两人联手创作的 “Roller Coaster”、「梦」以及「线」共六首歌曲。由於先前已经在演唱会上抢先公开表演过，粉丝也因此更期待正式音源和 MV。
看过帅气的 MV 以后，最后就来看看世勋和灿烈在美国洛杉矶拍摄时的幕后花絮吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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