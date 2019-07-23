韓劇《Watcher》反轉再反轉！演技派的相遇，真槍實彈看了超過癮～
韓劇 2019年7月23日 星期二10:55 MiJimin
（觀後感）OCN出品犯罪懸疑類型的電視劇，這部是真的很帥氣，每個角色都亦正亦邪，追的過程都覺得緊張刺激啊！（韓石圭真的各種大叔帥）
OCN又出了一部高質感的電視劇《Watcher》（揭秘者／監視者），當中加入了犯罪、刑事、懸疑等元素，講述牽涉當年一場悲劇的三位主人公，成為了監視警察內部舞弊的搜查隊伍，一步步揭開腐敗權力的真相。
每一集的開頭，主人公們帥氣的開場，大大寫著Watcher再配上他們的慢動作，真的非常有氣勢，瞬間能讓觀眾融入這部劇的氛圍之中。
監察組班長都治光（韓石圭 飾）帶著隊員金永軍（徐康俊 飾），與律師韓太珠（金賢珠 飾）攜手合作，三個角色都有濃濃的個人色彩，在辦案的過程中為了抓住大魚，有時候必須要放掉小魚，遊走在觸法的灰色地帶。
尤其是都治光班長這個角色，口口聲聲說著要維護心中的正義，但漸漸看下來，那為達目的的各種狠招，已經讓身邊的人開始質疑，究竟他心中想維護的正義，是不是正確的呢？
每兩集都會主要追查一件案子，卻也一步步連接上當年的案件，律師韓太珠也是不擇手段的要找出當年剪她手指犯人。
此外，剪掉手指的真兇到底是誰？會不會追查到最後，是我們都想像不到的人呢？
OCN《Watcher》目前播至第六集，每週六、日播出，共16集。
（圖自：官方劇照）
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