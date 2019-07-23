韩剧《Watcher》反转再反转！演技派的相遇，真枪实弹看了超过瘾～

韩剧《Watcher》反转再反转！演技派的相遇，真枪实弹看了超过瘾～

韩剧   2019年7月23日   星期二10:55   MiJimin   9

（观后感）OCN出品犯罪悬疑类型的电视剧，这部是真的很帅气，每个角色都亦正亦邪，追的过程都觉得紧张刺激啊！（韩石圭真的各种大叔帅）

OCN又出了一部高质感的电视剧《Watcher》（揭秘者／监视者），当中加入了犯罪、刑事、悬疑等元素，讲述牵涉当年一场悲剧的三位主人公，成为了监视警察内部舞弊的搜查队伍，一步步揭开腐败权力的真相。

每一集的开头，主人公们帅气的开场，大大写著Watcher再配上他们的慢动作，真的非常有气势，瞬间能让观众融入这部剧的氛围之中。

监察组班长都治光（韩石圭　饰）带著队员金永军（徐康俊　饰），与律师韩太珠（金贤珠　饰）携手合作，三个角色都有浓浓的个人色彩，在办案的过程中为了抓住大鱼，有时候必须要放掉小鱼，游走在触法的灰色地带。

尤其是都治光班长这个角色，口口声声说著要维护心中的正义，但渐渐看下来，那为达目的的各种狠招，已经让身边的人开始质疑，究竟他心中想维护的正义，是不是正确的呢？

每两集都会主要追查一件案子，却也一步步连接上当年的案件，律师韩太珠也是不择手段的要找出当年剪她手指犯人。

此外，剪掉手指的真凶到底是谁？会不会追查到最后，是我们都想像不到的人呢？

OCN《Watcher》目前播至第六集，每周六、日播出，共16集。

（图自：官方剧照）

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