姜至奂事件受害者遭第二次伤害...为什么不直接打电话报警？律师：「手机没有信号，打了13次都没有成功！」
明星 2019年7月15日 星期一12:57 Yuan
14日，Channel A的《新闻A》报导了遭受姜至奂性暴力及性骚扰的受害者方面第二次伤害。
当时事件曝光后，不少网友都质疑为什么没有直接拨打电话报警，而是通过SNS向朋友求救。
受害者的代理法律通过采访表示：「当时在姜至奂的家里，受害者的手机是没有信号的，只有特定的电信公司才能发信，受害者们最先拨打112报警，但是没有成功接通。」更透露：「受害女性中的手机还留有拨打给包括所属社相关人士、熟人的13次通话纪录。」代理法律解释道：「最终因为受害者无法通电话后，通过开放的WIFI向熟人发了SNS短讯，因此才由朋友代替受害者报警。」
此前，姜至奂和所属社的两名女职员在员工聚餐后，继续到自己家里喝酒。当晚他进入两位女性睡觉的房间，对A某实施性侵，并对B某进行性骚扰。A某於当晚9点41分给在首尔的朋友发了短讯，姜至奂也在其光州家中被紧急逮捕。
12日，法院对姜至奂发布了拘捕令，走出法院后他也向受害者道歉：「妹妹们（受害者）们通过报导的留言受到了很多的伤害，作为哥哥让他们经历了这样字的情况，我感到很抱歉。」
（图：Channel A、KBS、TVDaily）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论