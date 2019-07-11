第一個拒絕在《Idol Room》表演新歌的愛豆...殷志源！讓主持人鄭亨敦、Defconn不斷哄他，最後才表演XD
綜藝 2019年7月11日 星期四14:55 Yuan
殷志源日前帶著正規專輯《G1》回歸，近日也出演了不少活動，為新專輯做宣傳。
9日播出的《Idol Room》中，鄭亨敦、Defconn聽完殷志源介紹了主打歌後，也對他說：「很好奇，現在是親自確認《I’M ON FIRE》的時候了！」結果...殷志源回：「我只想要在舞台上做（表演）！」
讓鄭亨敦、Defconn大喊：「說什麼呢！TWICE也在這裡表演了。」殷志源接著說：「應該要有伴舞、燈光什麼的，我想要在舞台上做，就播MV吧！」鄭亨敦也開始哄他：「在這裡公開，然後你音源出來了，我們播出去。」Defconn接著哄：「對啊～都是在你回歸時期播的。」
殷志源又說：「什麼時候會播呢？我看播出的時候已經回歸了，就直接看資料畫面吧！」接著表示：「我一個人啊！」這時兩位主持人又一起：「可以的，一個人又怎麼了，這裡還有狗狗呢！」真的....哄騙了很久啊（笑）！
結果攝影師一進來拍攝，他整個人非常害羞，還不敢直視鏡頭，跳了一小段就自己結束。除了主持人一直哄騙外，製作組的字幕也是各種稱讚「殷志源為什麼連名字都是殷志源呢」、「殷志源的第一種人格：天才愛豆」。
這集真的滿滿笑點，主持人還要一直看眼色，而水晶男孩的成員張水院也有登場，還沒看播出的朋友們，一定要收看啊！
（圖：JTBC）
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