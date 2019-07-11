第一个拒绝在《Idol Room》表演新歌的爱豆...殷志源！让主持人郑亨敦、Defconn不断哄他，最后才表演XD
综艺 2019年7月11日 星期四14:55 Yuan
殷志源日前带著正规专辑《G1》回归，近日也出演了不少活动，为新专辑做宣传。
9日播出的《Idol Room》中，郑亨敦、Defconn听完殷志源介绍了主打歌后，也对他说：「很好奇，现在是亲自确认《I’M ON FIRE》的时候了！」结果...殷志源回：「我只想要在舞台上做（表演）！」
让郑亨敦、Defconn大喊：「说什么呢！TWICE也在这里表演了。」殷志源接著说：「应该要有伴舞、灯光什么的，我想要在舞台上做，就播MV吧！」郑亨敦也开始哄他：「在这里公开，然后你音源出来了，我们播出去。」Defconn接著哄：「对啊～都是在你回归时期播的。」
殷志源又说：「什么时候会播呢？我看播出的时候已经回归了，就直接看资料画面吧！」接著表示：「我一个人啊！」这时两位主持人又一起：「可以的，一个人又怎么了，这里还有狗狗呢！」真的....哄骗了很久啊（笑）！
结果摄影师一进来拍摄，他整个人非常害羞，还不敢直视镜头，跳了一小段就自己结束。除了主持人一直哄骗外，制作组的字幕也是各种称赞「殷志源为什么连名字都是殷志源呢」、「殷志源的第一种人格：天才爱豆」。
这集真的满满笑点，主持人还要一直看眼色，而水晶男孩的成员张水院也有登场，还没看播出的朋友们，一定要收看啊！
（图：JTBC）
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