《驅魔使者》VS《寄生上流》崔宇植與朴敘俊相互為對方客串電影
電影 2019年6月26日 星期三13:39 Erin
即將於6月28日正式在台灣上映的電影《寄生上流》，因獲得坎城影展大獎加上韓國票房近逼千萬人次，備受矚目。電影開始沒多久就出現了朴敘俊的特別演出，與這一個失業家族的對照簡直是貴公子的出現，而劇中的失業長男崔宇植，也將特別演出朴敘俊8月即將在台上映的電影《驅魔使者》。
由金柱煥導演執導的《驅魔使者》將於7月底在韓國正式與觀眾們見面，而6月26日尚宇也在首爾舉辦了記者會，導演也在記者會上提到邀請崔宇植進行特別演出。「能夠跟有人情味又很好溝通的人一起工作，在現場就會出現更棒的火花，崔宇植跟朴敘俊兩人常常見面。」導演透露兩人的好交情。
「兩人常常分享各自喜歡的電影跟演員，也因為覺得兩人可以一起合作，所以就邀請崔宇植，與其說刻意選擇他，其實這角色具有更大意義，大家看了電影就會知道了。」金柱煥導演不僅爆料還賣了個關子。說到這裡，主持人也提到了朴敘俊在崔宇植主演的電影《寄生上流》中也特別演出他的好朋友，導演特別強調《驅魔使者》中崔宇植的演出將比朴敘俊在《寄生上流》裡戲份更多喔！
《驅魔使者》描述自從兒時失去了父親，對世界充滿了不信任感的格鬥冠軍龍厚（朴敘俊飾），遇見了驅魔祭司安神父（安聖基飾）後，才意識到自己擁有特別的力量，而展開一連串的故事。台灣將於8月16日正式上映。
照片：車庫娛樂 / CatchPlay
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