《驱魔使者》VS《寄生上流》崔宇植与朴叙俊相互为对方客串电影
电影 2019年6月26日 星期三13:39 Erin
即将於6月28日正式在台湾上映的电影《寄生上流》，因获得坎城影展大奖加上韩国票房近逼千万人次，备受瞩目。电影开始没多久就出现了朴叙俊的特别演出，与这一个失业家族的对照简直是贵公子的出现，而剧中的失业长男崔宇植，也将特别演出朴叙俊8月即将在台上映的电影《驱魔使者》。
由金柱焕导演执导的《驱魔使者》将於7月底在韩国正式与观众们见面，而6月26日尚宇也在首尔举办了记者会，导演也在记者会上提到邀请崔宇植进行特别演出。「能够跟有人情味又很好沟通的人一起工作，在现场就会出现更棒的火花，崔宇植跟朴叙俊两人常常见面。」导演透露两人的好交情。
「两人常常分享各自喜欢的电影跟演员，也因为觉得两人可以一起合作，所以就邀请崔宇植，与其说刻意选择他，其实这角色具有更大意义，大家看了电影就会知道了。」金柱焕导演不仅爆料还卖了个关子。说到这里，主持人也提到了朴叙俊在崔宇植主演的电影《寄生上流》中也特别演出他的好朋友，导演特别强调《驱魔使者》中崔宇植的演出将比朴叙俊在《寄生上流》里戏份更多喔！
《驱魔使者》描述自从儿时失去了父亲，对世界充满了不信任感的格斗冠军龙厚（朴叙俊饰），遇见了驱魔祭司安神父（安圣基饰）后，才意识到自己拥有特别的力量，而展开一连串的故事。台湾将於8月16日正式上映。
照片：车库娱乐 / CatchPlay
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