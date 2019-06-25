「我没参与色情招待！」PSY被扒说谎打脸：招待对象曾追Miranda Kerr

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YG娱乐前社长梁铉锡深陷色情招待丑闻中，当时同席的还有YG知名歌手。 消息曝光没多久之后就有媒体扒出知名歌手就是火遍全球的鸟叔PSY。

5月就有韩媒爆料，梁铉锡与YG旗下一名歌手曾在2014年7月在首尔招待马来西亚富商Jho Low(刘特佐)，期间疑似有色情招待发生，不久后又有媒体爆料这名歌手正是PSY。 而日前PSY被传唤至警局，做为证人接受了警方有关梁铉锡涉嫌色情招待案的调查。PSY承认自己有现身饭局，但吃完饭就离开，又承认认识同场的「郑妈妈」（应召女管理人）。



PSY全面否认了所有质疑，但却被扒出除了被警方怀疑的那场饭局之外，其实早在那之前PSY就曾和Jho Low一同出现在了夜总会。饭局当天有10多名应召女出现，据当时在场的人员透露，Jho Low和多名女性一起喝酒，之后就前往了梁铉锡的夜店，并发生了性关系。PSY解释：「和Jho Low是朋友，他来了韩国就一起吃了顿饭。 我也不知道为什么会有应召女出现在饭局上，吃完饭之后我就走了，对於色情招待完全不知道。」



然而《Straight》找到的证据并非如此，节目组发现从Jho Low抵达韩国的第一天起PSY就和他一起去了郑妈妈开的夜总会，「PSY在饭局的前一天就参加了某不正当的酒局，当时在场的有郑妈妈所开的夜总会的25名应召女，饭后他们又去了郑妈妈所开的另一家高级夜总会。」据目击者爆料：「PSY就坐在黄荷娜旁边，Jho Low坐在正中央，他们完全没有任何交流，根本就不像朋友关系。」

Jho Low除了是马来西亚富商之外，更多的人知道他是因为他与国际名模Miranda Kerr的恋情。 据悉Jho Low除曾今以129万美金购买了一颗11.72克拉的砖石来追求女方，这笔购买钻石的巨额原来是贪污所得赃款。



「图：NATE」

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