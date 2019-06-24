〈G1〉是如何誕生的？殷志源公開幕後花絮！
KPOP 2019年6月24日 星期一14:10 施乃琪
本週四殷志源就會久違地帶著個人專輯回歸歌壇，搶先公開的種種預告中充滿「音樂人殷志源」的面貌，反轉魅力讓人再次著迷！
YG Entertainment 日前公開了殷志源製作第六張正規專輯〈G1〉的幕後花絮，短短 30 秒的影片就能看見他親自參與製作過程、反反覆覆地煩惱的模樣，讓人更加好奇成品究竟會是張什麼樣的專輯。
「就是這裡！感覺似曾相識⋯⋯好像在哪裡聽過⋯⋯」殷志源一邊聽著錄音的成果一邊自言自語，接著又自問自答「是我耳朵怪怪的嗎？聽起來好奇怪」、「現在這樣很好！不錯耶」、「再從頭聽一次吧」⋯⋯充滿臨場感的影片，讓人彷彿也能感受到殷志源全力製作新專輯的專注和迫切心情。
〈G1〉以主打歌「飛蛾」為首，收錄了 “How We Do”、”Sexy”、「垃圾」(Worthless)、”Hooligan”、”Get Ready”、「搖搖晃晃」(Tipsy)、”Hate” 以及「差不多」(Same) 共九首歌曲，在 27 日正式發行後，7 月 1 日起也能在各大實體唱片行買到。
而殷志源也已經敲定於 7 月 27、28 兩日，在慶熙大學的和平殿堂舉行個人演唱會〈EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]》，非會員的粉絲記得在 26 日上 InterPark 搶票！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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