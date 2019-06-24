〈G1〉是如何诞生的？殷志源公开幕后花絮！
KPOP 2019年6月24日 星期一14:10 施乃琪
本周四殷志源就会久违地带著个人专辑回归歌坛，抢先公开的种种预告中充满「音乐人殷志源」的面貌，反转魅力让人再次著迷！
YG Entertainment 日前公开了殷志源制作第六张正规专辑〈G1〉的幕后花絮，短短 30 秒的影片就能看见他亲自参与制作过程、反反覆覆地烦恼的模样，让人更加好奇成品究竟会是张什么样的专辑。
「就是这里！感觉似曾相识⋯⋯好像在哪里听过⋯⋯」殷志源一边听著录音的成果一边自言自语，接著又自问自答「是我耳朵怪怪的吗？听起来好奇怪」、「现在这样很好！不错耶」、「再从头听一次吧」⋯⋯充满临场感的影片，让人彷佛也能感受到殷志源全力制作新专辑的专注和迫切心情。
〈G1〉以主打歌「飞蛾」为首，收录了 “How We Do”、”Sexy”、「垃圾」(Worthless)、”Hooligan”、”Get Ready”、「摇摇晃晃」(Tipsy)、”Hate” 以及「差不多」(Same) 共九首歌曲，在 27 日正式发行后，7 月 1 日起也能在各大实体唱片行买到。
而殷志源也已经敲定於 7 月 27、28 两日，在庆熙大学的和平殿堂举行个人演唱会〈EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]》，非会员的粉丝记得在 26 日上 InterPark 抢票！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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