《18歲的瞬間》公開邕聖祐&金香起&申承浩三人海報！清涼微笑+學生校服=青春無敵
韓劇 2019年6月19日 星期三10:05 JiaJia
《18歲的瞬間》由三位新生代演員：邕聖祐、金香起和申承浩擔綱主演，海報的氛圍看起來很不錯哦～下月（7月）22日首播！
預計於下月（7月）22日首播的JTBC新月火劇（週一、二播出）《18歲的瞬間》，是描述內心躁動的「預備役」青春們的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都會牽動各種思緒的18歲，電視劇將寫實地描繪出任何人都曾經歷過的18歲的一點一滴，用真實的故事激發觀眾們的共鳴。共16集。
今日（19日），劇組公開主演邕聖祐、金香起和申承浩的三人海報。在初夏的藍色天空下，三位演員綻放清涼微笑；而另外一張海報中，他們還穿上校服，散發出溫暖的感覺。
劇中，邕聖祐飾演「崔准宇」，雖然對孤獨習以為常，卻比誰都還要堅強的少年；金香起飾演「俞秀彬」，是夢想著獨自生活的優等生；申承浩飾演「馬輝映」，有著完美包裝陰暗內心能力的少年。
（圖片來源：JTBC《18歲的瞬間》）
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