《18岁的瞬间》公开邕圣佑&金香起&申承浩三人海报！清凉微笑+学生校服=青春无敌
韩剧 2019年6月19日 星期三10:05 JiaJia
《18岁的瞬间》由三位新生代演员：邕圣佑、金香起和申承浩担纲主演，海报的氛围看起来很不错哦～下月（7月）22日首播！
预计於下月（7月）22日首播的JTBC新月火剧（周一、二播出）《18岁的瞬间》，是描述内心躁动的「预备役」青春们的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都会牵动各种思绪的18岁，电视剧将写实地描绘出任何人都曾经历过的18岁的一点一滴，用真实的故事激发观众们的共鸣。共16集。
今日（19日），剧组公开主演邕圣佑、金香起和申承浩的三人海报。在初夏的蓝色天空下，三位演员绽放清凉微笑；而另外一张海报中，他们还穿上校服，散发出温暖的感觉。
剧中，邕圣佑饰演「崔准宇」，虽然对孤独习以为常，却比谁都还要坚强的少年；金香起饰演「俞秀彬」，是梦想著独自生活的优等生；申承浩饰演「马辉映」，有著完美包装阴暗内心能力的少年。
（图片来源：JTBC《18岁的瞬间》）
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