B.I自曝買毒品原因：「想成為天才，要吸LSD一輩子」

今日，D社曝光iKON隊長B.I試圖購買毒品的聊天記錄，其中B.I毫不遮掩地要求「強效藥」、說「要用藥一輩子，因為想變成天才」，令人震驚。
據報導，警方2016年8月在A某住家中將其緊急逮捕並沒收手機，從而獲取了A某與B.I的KakaoTalk聊天記錄。 A某於8月22日第一次審問中承認對話內容沒有造假，並稱已將B.I所要求的毒品LSD共10張送到其住處附近。
B.I在對話中表現出對LSD相當好奇，詢問道：「0.5個沒有效果嗎？ 可以和大麻一起用嗎？ 直接吞下去嗎？ 能看到幻覺嗎？ 」
而關於購買LSD的原因，B.I在對話中這樣說：
B.I：我想用那個（LSD）一輩子。 厲害嗎？
A某：我們國家L是一級毒品。
B.I：不是問那個kkk藥效強嗎？
A某：當然強啊。
B.I：想要多少都能弄到嗎？
A某：當然。
B.I：買3個如何？ 要省著點錢呢。 你買有沒有折扣？
A某：沒有。 你如果吸了L，就會覺得大麻很可笑了，然後就會吸古柯鹼，那樣真的會被罵哦。
B.I：kkk不會的，我是想成為天才。 一輩子就用這一種。 不過L能讓我看到幻覺之類的嗎？ 要不一次多買一點吧？ kk來10張怎麼樣？
......
這東西也很想擁有呢，大概100萬元那麼多的。
......
幫我問一下吧，多買能不能打折。
B.I還在對話中透露過曾經和A某一起吸毒，並表示要通過A某購買：
A某：喂，千萬不能和別人說啊。
B.I：kk是因為和你一起吸過才問你的。
A某：你再這樣我會被楊社長罵哦，小心點kk
......
B.I：我現在在澳門，週六回韓國，到時候要跟你買幾個。
對此，YG表示「正在確認中，稍後會發佈正式聲明」。
（圖源：YG，B.I IG，KSD）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究