B.I自曝买毒品原因：「想成为天才，要吸LSD一辈子」

今日，D社曝光iKON队长B.I试图购买毒品的聊天记录，其中B.I毫不遮掩地要求「强效药」、说「要用药一辈子，因为想变成天才」，令人震惊。
据报导，警方2016年8月在A某住家中将其紧急逮捕并没收手机，从而获取了A某与B.I的KakaoTalk聊天记录。 A某於8月22日第一次审问中承认对话内容没有造假，并称已将B.I所要求的毒品LSD共10张送到其住处附近。
B.I在对话中表现出对LSD相当好奇，询问道：「0.5个没有效果吗？ 可以和大麻一起用吗？ 直接吞下去吗？ 能看到幻觉吗？ 」
而关於购买LSD的原因，B.I在对话中这样说：
B.I：我想用那个（LSD）一辈子。 厉害吗？
A某：我们国家L是一级毒品。
B.I：不是问那个kkk药效强吗？
A某：当然强啊。
B.I：想要多少都能弄到吗？
A某：当然。
B.I：买3个如何？ 要省著点钱呢。 你买有没有折扣？
A某：没有。 你如果吸了L，就会觉得大麻很可笑了，然后就会吸古柯硷，那样真的会被骂哦。
B.I：kkk不会的，我是想成为天才。 一辈子就用这一种。 不过L能让我看到幻觉之类的吗？ 要不一次多买一点吧？ kk来10张怎么样？
......
这东西也很想拥有呢，大概100万元那么多的。
......
帮我问一下吧，多买能不能打折。
B.I还在对话中透露过曾经和A某一起吸毒，并表示要通过A某购买：
A某：喂，千万不能和别人说啊。
B.I：kk是因为和你一起吸过才问你的。
A某：你再这样我会被杨社长骂哦，小心点kk
......
B.I：我现在在澳门，周六回韩国，到时候要跟你买几个。
对此，YG表示「正在确认中，稍后会发布正式声明」。
（图源：YG，B.I IG，KSD）
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