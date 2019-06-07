【預告】《Stage K》EXO成為「Dream Star」來到節目！Dara：「他們是我最後的偶像」
綜藝 2019年6月7日 星期五12:08 JiaJia
好久沒有在電視上看到EXO！該期節目將於本週日（9日）播出，喜歡他們的粉絲，不要錯過囉～
EXO將以「Dream Star」的身分出演JTBC《Stage K》。該節目主軸為：來自世界各地的挑戰者組成隊伍並進行K-Pop舞蹈比賽，每期會從四強隊伍中選出一支優勝隊伍。優勝隊伍除了可以得到500萬韓元獎金及獎品外，還能獲得與該期主題歌手（Dream Star）表演合作舞台的機會。
許久未出演電視節目的EXO來到節目現場。此次出演成員有SUHO、伯賢、CHEN、KAI和世勳，一出場便引來歡呼。固定評審（K-Leaders）Dara甚至表示：「EXO是我最後的偶像」。節目開始錄製，根本沒人注意MC全炫茂在說什麼，因為大家的視線都固定在EXO身上了！
被問到有沒有什麼評選標準，成員們陸續回答：「有自己的風格」、「才氣」、「能量」和「是否享受舞台」。而隊長SUHO的基準是：「人性」，引發爆笑。在觀看比賽的過程中，EXO驚呼連連，更苦惱：「這該怎麼選啊？」到底哪支隊伍會獲得與EXO合作舞台的機會呢？請持續鎖定！
（圖片、影片來源：JTBC《Stage K》）
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