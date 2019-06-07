【预告】《Stage K》EXO成为「Dream Star」来到节目！Dara：「他们是我最后的偶像」
综艺 2019年6月7日 星期五12:08 JiaJia
好久没有在电视上看到EXO！该期节目将於本周日（9日）播出，喜欢他们的粉丝，不要错过罗～
EXO将以「Dream Star」的身分出演JTBC《Stage K》。该节目主轴为：来自世界各地的挑战者组成队伍并进行K-Pop舞蹈比赛，每期会从四强队伍中选出一支优胜队伍。优胜队伍除了可以得到500万韩元奖金及奖品外，还能获得与该期主题歌手（Dream Star）表演合作舞台的机会。
许久未出演电视节目的EXO来到节目现场。此次出演成员有SUHO、伯贤、CHEN、KAI和世勋，一出场便引来欢呼。固定评审（K-Leaders）Dara甚至表示：「EXO是我最后的偶像」。节目开始录制，根本没人注意MC全炫茂在说什么，因为大家的视线都固定在EXO身上了！
被问到有没有什么评选标准，成员们陆续回答：「有自己的风格」、「才气」、「能量」和「是否享受舞台」。而队长SUHO的基准是：「人性」，引发爆笑。在观看比赛的过程中，EXO惊呼连连，更苦恼：「这该怎么选啊？」到底哪支队伍会获得与EXO合作舞台的机会呢？请持续锁定！
（图片、影片来源：JTBC《Stage K》）
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