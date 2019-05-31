GOT7 珍榮擔任《Radio Star》特別MC 嘉賓李大輝&Rhymer等
綜藝 2019年5月31日 星期五10:38 Sani
據MBC《Radio Star》人士透露，GOT7成員珍榮近日在「LA LA LAND」特輯中擔任特別MC、已經完成錄製，將在下周播出。
這期的嘉賓是李大輝、Rhymer、MC GREE、Muzie，其中前三個人都在BRAND NEW MUSIC公事，Muzie也曾與Rhymer在抒情歌專案中有過合作。
《Radio Star》在車太鉉下車後一直維持著特別MC的形式，之前擔任過特別MC的還有金英哲、哈哈、梁世炯、金世正、P.O、河成雲、DinDin、安英美等等。
此外，珍榮所屬的GOT7在本月20日剛剛發行新專輯《SPINNING TOP》，李大輝所屬的AB6IX也在22日發行了完整體出道專輯《B:COMPLETE》，Rhymer的妻子安炫牟還為他們擔任了showcase的MC， 好期待這一期嘉賓們以及和珍榮之間的互動啊！
（圖源：JYP，AB6IX FB，KSD）
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